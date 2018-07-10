Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минздрав России предлагает повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли, сообщила пресс-служба ведомства.

"При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли", — говорится в сообщении.

Большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по данным Роспотребнадзора, представляют собой острые отравления этанолом – 93,7 % случаев, для которых известен источник отравления, отметили в пресс-службе.

Сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что правительство не планирует менять акцизы до конца 2019 года.

Благодаря ранее принятым мерам, таким как распространение ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции, снижение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств, смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер, пояснили в пресс-службе.

Ранее Минздрав рассмотрел и поддержал инициативу Минфина России, направленную на введение акциза на этиловый спирт, используемый для производства парфюмерно-косметической продукции, с последующим налоговым вычетом. Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз. В результате, парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных и суррогатов сократится, уточнили в пресс-службе.