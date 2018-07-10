В Ульяновской области 2019 год может быть объявлен Годом изобретательства

УЛЬЯНОВСК, 10 июл — РИА Новости. В Ульяновской области 2019 год может быть объявлен Годом изобретательства и технологических инноваций; с такой инициативой к главе региона Сергею Морозову обратились региональная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и Центр кластерного развития области.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в рамках Года планируется провести ряд международных форумов, федеральных мероприятий по изобретательской тематике, открыть в регионе представительства Национальной ассоциации трансфера технологий и Фонда "Сколково". Кроме того, в области хотят создать первый в России многофункциональный центр изобретательской деятельности и учредить Фонд технологического развития для финансирования инновационных бизнес-проектов.

"Инновации для нас становятся одной из главных возможностей и ресурсов значительного роста благосостояния Ульяновской области. Мы готовы к мировому сотрудничеству в области развития технологий и человеческого капитала", — привели в пресс-службе слова губернатора региона Сергея Морозова.

По словам генерального директора Центра кластерного развития Вадима Павлова, одной из ключевых целей Года должно стать ускорение роста экономики региона за счет развития региональной экосистемы технологического предпринимательства.

"Приоритетная задача — обеспечить взаимодействие между всеми участниками экономики региона с целью подготовки и реализации совместного плана действий на ближайшие пять лет для ускоренного инновационного развития Ульяновской области. Ключевой результат — создать условия для ежегодного прироста организаций, осуществляющих технологические инновации, до 10% от их общего числа на протяжение пяти последующих лет", — цитируются в сообщении слова Павлова.

В пресс-службе напомнили, что в начале июля на заседании ЦС ВОИР Ульяновская область была объявлена победителем конкурса "Столица изобретательства — 2019".

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