Порошенко заявил, что "Северный поток — 2" "ослабляет Украину"

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе. Архивное фото

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что проект "Северного потока-2" не имеет экономического смысла и призвал Евросоюз выработать единый подход, что остановить его реализацию.

"Мы обсуждали геополитические аспекты "Северного потока-2". В чем геополитическая важность. В том, что это не коммерческий проект, это не прибыльный проект, это не имеет смысла с экономической точки зрения, это геополитический проект, который пытается ослабить Украину", — заявил он в понедельник в Брюсселе после переговоров с руководством ЕС.

Он также призвал ЕС вместе с Украиной выработать общий подход, чтобы остановить проект "Северный поток-2".

"Со своей стороны мы принимаем все меры, чтобы остановить "Северный поток-2", — заявил украинский президент.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство газопровода. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Ранее Порошенко заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока-2". Порошенко назвал "Северный поток-2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины" и считает, что реализация проекта заберет из бюджета Украины почти 3 миллиарда долларов.

В Киеве неоднократно заявляли о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток-2" — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.