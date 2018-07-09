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Экономика

Уралвагонзавод представил "секретный" трамвай

(обновлено: 11:08 09.07.2018)
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© УралвагонзаводТрамвай 71-415. Архивное фотоТрамвай 71-415. Архивное фото
© Уралвагонзавод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) презентовал на открывшейся в Екатеринбурге промышленной выставке "Иннопром-2018" "секретный" трамвай 71-415, аналогов которому нет в России.

Инновационный вагон производства корпорации Уралвагонзавод. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Уралвагонзавод" не испытал проблем после введения санкций
Трамвай, о котором идет речь, производит одно из предприятий УВЗ — АО "Уралтрансмаш".

"Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины", — рассказал журналистам разработчик Сергей Соловьев.

По словам заместителя генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по гражданской продукции Бориса Мягкова, машина настолько инновационна, что посетителям форума ее покажут не всю. Разработанную уральским заводом тележку транспортного средства – с двойным рессорным подвешиванием — тщательно замаскировали. Это, утверждают представители корпорации, сделано для профилактики интеллектуального рейдерства.

Танк Т-72Б3 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Остальные технические характеристики нового трамвая рассекретили. Это полностью низкопольный четырехосный вагон, изготовленный из отечественных материалов. Он предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми. Число мест для сидений — 32+1, максимальная вместимость — 190 человек. К интерьеру также подошли с фантазией, пояснил главный дизайнер "Уралтрансмаша" Владимир Рогозин. "Но на этом мы, конечно, не остановимся. Новые материалы и требования создают для промдизайнеров новые вызовы каждый день", — цитирует его УВЗ.

Для этой модели, подчеркнули разработчики, не нужно реконструировать остановочные комплексы, трамвайные линии и трамвайные депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.

Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57. Архивное фото
© Фото : Уралвагонзавод
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Особенность 71-415 еще и в том, что это не концепт, а реальная модель, которая прямо с выставки уезжает на испытания. К новому году этот трамвай должен получить сертификат соответствия техническим требованиям, чтобы в ближайшее время обновить парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске.

Девятая международная промышленная выставка "Иннопром" проходит 9-12 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Главная тема — "Цифровое производство". Страна-партнер "Иннопрома-2018" — Республика Корея.

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