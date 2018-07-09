Уралвагонзавод представил "секретный" трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) презентовал на открывшейся в Екатеринбурге промышленной выставке "Иннопром-2018" "секретный" трамвай 71-415, аналогов которому нет в России.
"Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины", — рассказал журналистам разработчик Сергей Соловьев.
По словам заместителя генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по гражданской продукции Бориса Мягкова, машина настолько инновационна, что посетителям форума ее покажут не всю. Разработанную уральским заводом тележку транспортного средства – с двойным рессорным подвешиванием — тщательно замаскировали. Это, утверждают представители корпорации, сделано для профилактики интеллектуального рейдерства.
Для этой модели, подчеркнули разработчики, не нужно реконструировать остановочные комплексы, трамвайные линии и трамвайные депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов.
Девятая международная промышленная выставка "Иннопром" проходит 9-12 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Главная тема — "Цифровое производство". Страна-партнер "Иннопрома-2018" — Республика Корея.