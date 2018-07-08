В ближайшие годы Минфин уделит особое внимание зарплатным налогам

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Собираемость зарплатных налогов и сокращение теневого сектора в ближайшие годы будут находиться в зоне особого внимания Минфина, говорится в проекте "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Особое внимание будет уделено повышению собираемости зарплатных налогов, а также созданию единой информационной среды налоговых и таможенных органов включая единый механизм сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров, подлежащих прослеживаемости", — указывается в материале.

Как говорится в документе, благодаря передаче функций сбора страховых взносов Федеральной налоговой службе (ФНС) общая административная нагрузка на налогоплательщиков уже снизилась, так как количество контролирующих органов и отчетности стало меньше. В свою очередь, повышение собираемости налогов помогает устранить неравные конкурентные условия и способствует перераспределению ресурсов в пользу эффективных собственников и менеджеров от недобросовестных предпринимателей.

"В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе за счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и потоков данных в единое информационное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных технологий обработки больших массивов", — подчеркивается в проекте.