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Экономика

Минфин прогнозирует рост расходов бюджета по ряду статей в 2020-2021 годах

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ. Архивное фотоЗдание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует небольшое сокращение по ряду статей бюджета в 2019 году с последующим ростом в 2020-2021 годах, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Внутренние займы составят около полутора триллиона рублей в 2019 году
Кроме того, как следует из документа, изменение пенсионного законодательства даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда России на 5,9% в 2019 г, на 4,8 % в 2020 году и 6,8% в 2021 году. Собственные доходы ПФР в 2019 году вырастут до 5,174 триллиона рублей с 4,886 триллиона рублей текущем году, в 2020 и 2021 годах они составят 5,420 и 5,790 триллиона рублей соответственно.

Расходы бюджета

Так, расходы по статье "Национальная оборона" на 2018 год запланированы в объеме 2,797 триллиона рублей, в 2019 году — 2,783 триллиона рублей, в 2020 году — 2,860 триллиона рублей, в 2021 году — 2,981 триллиона рублей.

Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года — в 2018 году они составят 2,105 триллиона рублей, в 2019 году — 2,182 триллиона рублей, в 2020 году 2,256 триллиона рублей, в 2021 — 2,320 триллиона рублей.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Расходы на соцполитику будут основными в российском бюджете до 2021 года
Вместе с тем расходы на национальную экономику, напротив, будут снижаться и составят в 2018 году 2,379 триллиона рублей, в 2019 году — 2,218 триллиона рублей, в 2020 году — 2,170 триллиона рублей, в 2021 году — 2,152 триллиона рублей.

Расходы на здравоохранение снизятся с 479,7 миллиарда рублей в 2018 году до 459,5 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 году они составят 563,2 миллиарда рублей, а в 2021 году- 572,5 миллиарда рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году составят 147,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 127,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 122,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 103,9 миллиарда рублей.

Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Изменение пенсионного законодательства даст прирост доходов ПФР
Расходы на охрану окружающей среды в 2018 году составят 95,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 101,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 104,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 103,8 миллиарда рублей.

Расходы на образование в 2018 году составят — 689,7 миллиарда рублей, в 2019 году — 716,4 миллиарда рублей, в 2020 году — 707,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 726,6 миллиарда рублей; на культуру и кинематографию в 2018 году — 103,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 98,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 91,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 88,5 миллиарда рублей.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин подсчитал расходы на выполнение майского указа в 2019 году
Расходы на социальную политику в 2018 году составят 4,654 триллиона рублей, в 2019 году — 4,934 триллиона рублей, в 2020 году — 5,05 триллиона рублей, в 2021 году — 4,997 триллиона рублей. Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году составят 64,8 миллиарда рублей, в 2019 году — 36,7 миллиарда рублей, в 2020 году — 39,6 миллиарда рублей, в 2021 году — 29,9 миллиарда рублей.

Расходы на средства массовой информации в 2018 году составят 84,1 миллиарда рублей, в 2019 году — 68,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 68,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 68,7 миллиарда рублей.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП
Кроме того, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 2018 году составят 824,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 884,1 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,001 триллиона рублей, в 2021 году — 1,11 триллиона рублей. Расходы на межбюджетные трансферты общего характера в 2018 году составят 869,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 859,5 миллиарда рублей, в 2020 году — 858,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 868,3 миллиарда рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году составят 1,297 триллиона рублей, в 2019 и в 2020 году — по 1,259 триллиона рублей, в 2021 году — 1,297 триллиона рублей.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Фёдор Фёдорович
Спасибо Путину за это!
Главное на силовиков не сокращать бюджет, а на здравоохранение, культуру и спорт, можно сократить!
Завтра нам объяснят как это правильно повышать НДС и акцизы и сборы и сокращать социально значимые стать бюджета.
Экспертов в студию!
23:11
08.07.2018
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Глеб С
жкх, спорт, медицина, образование стабильно в жо... будет ещё хуже, вот вам и прорыв от вождя =) Зато мск цветет, половина российских инвестиции оседает там =)
23:10
08.07.2018
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Матч окончен
0
Швеция
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Англия
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