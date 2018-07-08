Минфин прогнозирует рост расходов бюджета по ряду статей в 2020-2021 годах

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует небольшое сокращение по ряду статей бюджета в 2019 году с последующим ростом в 2020-2021 годах, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Расходы бюджета

Кроме того, как следует из документа, изменение пенсионного законодательства даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда России на 5,9% в 2019 г, на 4,8 % в 2020 году и 6,8% в 2021 году. Собственные доходы ПФР в 2019 году вырастут до 5,174 триллиона рублей с 4,886 триллиона рублей текущем году, в 2020 и 2021 годах они составят 5,420 и 5,790 триллиона рублей соответственно.

Так, расходы по статье "Национальная оборона" на 2018 год запланированы в объеме 2,797 триллиона рублей, в 2019 году — 2,783 триллиона рублей, в 2020 году — 2,860 триллиона рублей, в 2021 году — 2,981 триллиона рублей.

Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года — в 2018 году они составят 2,105 триллиона рублей, в 2019 году — 2,182 триллиона рублей, в 2020 году 2,256 триллиона рублей, в 2021 — 2,320 триллиона рублей.

Вместе с тем расходы на национальную экономику, напротив, будут снижаться и составят в 2018 году 2,379 триллиона рублей, в 2019 году — 2,218 триллиона рублей, в 2020 году — 2,170 триллиона рублей, в 2021 году — 2,152 триллиона рублей.

Расходы на здравоохранение снизятся с 479,7 миллиарда рублей в 2018 году до 459,5 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 году они составят 563,2 миллиарда рублей, а в 2021 году- 572,5 миллиарда рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году составят 147,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 127,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 122,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 103,9 миллиарда рублей.

Расходы на охрану окружающей среды в 2018 году составят 95,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 101,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 104,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 103,8 миллиарда рублей.

Расходы на образование в 2018 году составят — 689,7 миллиарда рублей, в 2019 году — 716,4 миллиарда рублей, в 2020 году — 707,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 726,6 миллиарда рублей; на культуру и кинематографию в 2018 году — 103,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 98,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 91,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 88,5 миллиарда рублей.

Расходы на социальную политику в 2018 году составят 4,654 триллиона рублей, в 2019 году — 4,934 триллиона рублей, в 2020 году — 5,05 триллиона рублей, в 2021 году — 4,997 триллиона рублей. Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году составят 64,8 миллиарда рублей, в 2019 году — 36,7 миллиарда рублей, в 2020 году — 39,6 миллиарда рублей, в 2021 году — 29,9 миллиарда рублей.

Расходы на средства массовой информации в 2018 году составят 84,1 миллиарда рублей, в 2019 году — 68,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 68,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 68,7 миллиарда рублей.

Кроме того, расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 2018 году составят 824,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 884,1 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,001 триллиона рублей, в 2021 году — 1,11 триллиона рублей. Расходы на межбюджетные трансферты общего характера в 2018 году составят 869,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 859,5 миллиарда рублей, в 2020 году — 858,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 868,3 миллиарда рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году составят 1,297 триллиона рублей, в 2019 и в 2020 году — по 1,259 триллиона рублей, в 2021 году — 1,297 триллиона рублей.