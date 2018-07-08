Минфин прогнозирует рост расходов бюджета по ряду статей в 2020-2021 годах

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует небольшое сокращение по ряду статей бюджета в 2019 году с последующим ростом в 2020-2021 годах, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Расходы бюджета
Так, расходы по статье "Национальная оборона" на 2018 год запланированы в объеме 2,797 триллиона рублей, в 2019 году — 2,783 триллиона рублей, в 2020 году — 2,860 триллиона рублей, в 2021 году — 2,981 триллиона рублей.
Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года — в 2018 году они составят 2,105 триллиона рублей, в 2019 году — 2,182 триллиона рублей, в 2020 году 2,256 триллиона рублей, в 2021 — 2,320 триллиона рублей.
Расходы на здравоохранение снизятся с 479,7 миллиарда рублей в 2018 году до 459,5 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 году они составят 563,2 миллиарда рублей, а в 2021 году- 572,5 миллиарда рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году составят 147,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 127,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 122,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 103,9 миллиарда рублей.
Расходы на образование в 2018 году составят — 689,7 миллиарда рублей, в 2019 году — 716,4 миллиарда рублей, в 2020 году — 707,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 726,6 миллиарда рублей; на культуру и кинематографию в 2018 году — 103,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 98,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 91,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 88,5 миллиарда рублей.
Расходы на средства массовой информации в 2018 году составят 84,1 миллиарда рублей, в 2019 году — 68,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 68,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 68,7 миллиарда рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы в 2018 году составят 1,297 триллиона рублей, в 2019 и в 2020 году — по 1,259 триллиона рублей, в 2021 году — 1,297 триллиона рублей.