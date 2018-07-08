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Экономика

Минфин предупредил об угрозе нового обвала мировых нефтяных цен

Сюжет:
Цены на нефть. Июль 2018 (7)
(обновлено: 22:14 08.07.2018)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует новый обвал нефтяных цен на мировом рынке, если стоимость нефти останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель, говорится в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong
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"В 2018 году цены на нефть достигли новых максимумов уровней с 2014 года. Основными факторами роста цен стали экономический кризис и обвал добычи нефти в Венесуэле, а также намерение США "обнулить добычу Ирана" после выхода из ядерной сделки (СВПД). Несмотря на это, устойчивые цены рынка нефти находятся ниже текущих значений, в районе порядка 50 долларов США за баррель, а произошедший рост следует расценивать как временный… Если стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно – США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", — говорится в документе.

Как отмечается в материале, в мире существуют такие источники нефти, которые способны удовлетворить спрос, который остается после обеспечения проектами с лучшей экономикой. К таким источникам, например, относится сланцевая добыча США с границей рентабельности около 50 долларов за баррель, шельфовые проекты в Бразилии, Анголе, Нигерии с требуемой ценой 40-60 долларов за баррель, а также добыча из битумных песков Канады с достаточной прибылью при ценах порядка 50-60 долларов за баррель.

"Таким образом, цены в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка", — подчеркивается в документе.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Однако сейчас мировые цены нефти выше этих значений из-за преимущественно временных факторов, включая геополитические. "Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти", — говорится в материале.

Авторы документа считают, что складывающаяся ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011-2013 годов, когда долгосрочная равновесная цена составляла порядка 80-90 долларов за баррель, а фактически торговалась на уровнях около 110 долларов. "Затем, после периода высоких цен 2011-2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50-60 долларов США за баррель", — заключается в материале.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>

Расклад сил на мировом рынке нефти
© РИА Новости, Инфографика
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Расклад сил на мировом рынке нефти

 

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
timshipilov
А прогнозирует ли Минфин тотальный обвал цен на бензин, если цена на нефть упадет? Или они останутся прежними, а народу рассажут новую сладкую сказочку?
22:33
08.07.2018
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