Внутренние займы составят около полутора триллиона рублей в 2019 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Внутренние займы РФ составят 1,475 триллиона рублей в 2019 году, 1,847 триллиона рублей в 2020 году и 1,657 триллиона рублей в 2021 году, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики РФ на 2019-2021 годы Минфина РФ.

"Первичный структурный дефицит федерального бюджета на среднесрочную перспективу закладывается на уровне около 0,5% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать внутренние заимствования", — отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. В 2018 году внутренние займы составят 1,044 триллиона рублей.

Согласно документу, объем госдолга на конец 2018 года составит 14,114 триллиона рублей (14% ВВП), в 2019 году он увеличится до 15,915 триллиона рублей (15%ВВП), в 2020 году до 17,850 триллиона рублей (16% ВВП) и в 2021 году до 19,858 триллиона рублей (16,6% ВВП).

Объем внутреннего долга в 2018 году составит 10,280 триллиона рублей, в 2019 году — 11,836 триллиона рублей, в 2020 году — 13,791 триллиона рублей, в 2021 году — 15,571 триллиона рублей.

Объем внешнего долга составит в 2018 году 3,834 триллиона рублей, в 2019 году — 4,079 триллиона рублей, в 2020 году — 4,059 триллиона рублей, в 2021 году — 4,287 триллиона рублей.