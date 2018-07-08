«Изменение пенсионного законодательства даст прирост доходов ПФР»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Изменение пенсионного законодательства даст прирост собственных доходов Пенсионного фонов России на 5,9% в 2019 г, на 4,8 % в 2020 году и 6,8% в 2021 году, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Минфина РФ.

Как отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, "параметры ПФР рассчитаны с учетом предложенных правительством РФ мер, направленных на повышение уровня благосостояния пенсионеров и обеспечение долгосрочной устойчивости системы пенсионного страхования".

"Эффект от реализации данных мер на среднесрочную перспективу выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019-2021 годах (+5,9%, +4,8% и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование", — говорится в документе.

Как отмечается в документе, собственные доходы ПФР в 2019 году вырастут до 5,174 триллиона рублей с 4,886 триллиона рублей текущем году, в 2020 и 2021 годах они составят 5,420 и 5,790 триллиона рублей соответственно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.