«Изменение пенсионного законодательства даст прирост доходов ПФР»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Изменение пенсионного законодательства даст прирост собственных доходов Пенсионного фонов России на 5,9% в 2019 г, на 4,8 % в 2020 году и 6,8% в 2021 году, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Минфина РФ.
"Эффект от реализации данных мер на среднесрочную перспективу выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019-2021 годах (+5,9%, +4,8% и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование", — говорится в документе.
Как отмечается в документе, собственные доходы ПФР в 2019 году вырастут до 5,174 триллиона рублей с 4,886 триллиона рублей текущем году, в 2020 и 2021 годах они составят 5,420 и 5,790 триллиона рублей соответственно.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.