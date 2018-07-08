Минфин ожидает снижения доходов от приватизации

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин России не рассчитывает на большие доходы от приватизации в ближайшие годы, ожидает их снижения с 13 миллиардов рублей в 2019 году до нуля в 2021 году, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

В соответствии с документом, который имеется в распоряжении РИА Новости, доходы от приватизации в 2018 году составят 15 миллиардов рублей, в 2019 и 2020 годах — 13 и 11 миллиардов рублей соответственно. В 2021 году, по данным Минфина, они снизятся до нуля.