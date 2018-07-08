Минфин подсчитал расходы на выполнение майского указа в 2019 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Расходы бюджета РФ на финансирование майского указа президента составят 1,17 триллиона рублей в 2019 году, 1,25 триллиона рублей в 2020 году и 1,47 триллиона рублей в 2021 году, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

В соответствии с документом, который имеется в распоряжении РИА Новости, финансовое обеспечение реализации Указа No 204 (в том числе национальные проекты) составит в 2019 году 1,169 триллиона рублей (1,1% ВВП), в 2020 — 1,247 триллиона рублей (1,1% ВВП) и в 2021 году — 1,474 триллиона рублей (1,2% ВВП).

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.