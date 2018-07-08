Минфин ждет удвоения доходов бюджета от дивидендов госкомпаний в 2019 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин России ожидает в 2019 году более чем двукратного роста доходов бюджета от дивидендов госкомпаний — до 542,3 миллиарда рублей против 250,7 миллиарда рублей в 2018 году, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"Существенный̆ вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием. В прогнозе учтен единый̆ подход к определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В соответствии с документом, Минфин ожидает поступления в федеральный бюджет в 2020 году дивидендов госкомпаний в размере 585,9 миллиарда рублей и 639,7 миллиарда рублей в 2021 году.