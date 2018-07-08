Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП

РИА НОВОСТИ: ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2019 Г ВЫРАСТЕТ ДО 1,8% ВВП, В 2020 И 2021 ГГ СНИЗИТСЯ ДО 1% И 0,6% ВВП СООТВЕТСТВЕННО — МИНФИН