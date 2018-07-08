Минопромторг назвал "Иннопром" главным местом диалога с зарубежным бизнесом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Международная выставка "Иннопром" стала основной площадкой для диалога российских и зарубежных компаний, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В этом году выставка с 9 по 12 июля, ее тема — "Цифровое производство".

"Вот уже 9 лет как проходит выставка "Иннопром", и мы полагаем, что она стала за все эти годы основной площадкой для диалога между компаниями, российскими и зарубежными. Это, конечно же, влияет на развитие промышленности и отраслей в целом. Потому что без диалога между компаниями, без развития по самым актуальным вопросам повестки дня невозможно развитие в целом", — сказал Каламанов на пресс-конференции в Екатеринбурге в воскресенье.

"Мы полностью довольны, как развивается выставка, мы довольны, что за последние годы колоссальное количество стран принимает в ней участие. В прошлом году делегации 95 государств прибыли на выставку. В этом году также большое количество государств участвует. Национальных делегаций, экспозиций стран стал больше", — добавил он.