Американский сенатор признал неэффективность санкций после посещения России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский сенатор Рон Джонсон, посетивший ранее с визитом Россию, заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают, пишет газета Washington Examiner.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"Вы делаете что-то и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", — приводит издание слова сенатора.

Джонсон отметил, что санкции не оказывают действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере, в Москве. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — заявил сенатор.

При этом он считает, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, "но это не означает, что мы должны стать врагами".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.