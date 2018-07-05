МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Закрытие Ираном Ормузского пролива вызовет мировой энергетический кризис и цены на нефть в этом случае могут подскочить даже до 400 долларов за баррель, но вряд ли такая мера реально будет принята, поскольку она будет "самоубийством" для страны и фактически объявлением "войны" США, Европе и Китаю, прокомментировал РИА Новости заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

В среду заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Исмаил Коусари заявил агентству YJC, что КСИР готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться. Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай.

"Перекрытие Ормузского пролива приведет к мировому энергетическому кризису и неконтролируемому росту цен на нефть. Тут можно называть любую цифру – и 200 долларов за баррель, и 400 долларов за баррель. Но это почти невероятно, фактически это станет объявлением "войны" со стороны Ирана, причем как всем странам, экспортирующим нефть через пролив, так и всем основным импортерам, то есть и США, и Европе, и Китаю", — сказал Танурков.

Он напомнил, что подобные заявления Иран делает периодически.

"Но реальная блокада пролива была бы для Ирана "самоубийством". "Через Ормузский пролив транспортируется вся нефть Ирана, Кувейта, Катара, ОАЭ и большая часть из Саудовской Аравии и Ирака. В общей сложности 20% всей экспортной торговли нефтью проходит через пролив – 17-18 миллионов баррелей в сутки, плюс Катарский СПГ. Нефть поставляется по всему миру, сколько-либо значимых альтернативных путей нет", — пояснил Танурков.