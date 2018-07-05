Госдума приняла закон об НДД и снижении акцизов на топливо

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении НДПИ для "Газпрома".
Налоговая ставка составит 50%.
Группы месторождений
НДД будет распространяться на четыре группы месторождений.
Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%.
Третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн).
Четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.
Повышении НДПИ для "Газпрома"
Кроме того, с 1 сентября по 31 декабря текущего года закон увеличивает коэффициент (с 1,4022 до 2,055), который характеризует экспортную доходность единицы условного топлива при добыче газа и газового конденсата. Это учитывается при расчете НДПИ на газ для "Газпрома".
В итоге "Газпром" доплатит 72 миллиарда рублей.
Снижение акцизов
Закон предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок.
В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается до 8,213 тысячи рублей за тонну с 11,213 тысячи рублей. Предполагается, что он останется на этом уровне до конца года.
При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну.
Акциз на дизельное топливо снижается до 5,665 тысячи рублей за тонну с 7,665 тысячи рублей.
"Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая", — сказал ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Ситуация с ценами на топливо
18.4%Более десяти тысяч рублей
32.9%От пяти до десяти тысяч
33.2%До пяти тысяч
15.5%Не пользуюсь автомобилем
Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов на топливо с 1 июля.
Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что, пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.
Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.