Госдума приняла закон об НДД и снижении акцизов на топливо

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении НДПИ для "Газпрома".

Теперь НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.

Налоговая ставка составит 50%.

Группы месторождений

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений.

Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5%.

Вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.

Третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 миллионов тонн).

Четвертая группа — новые месторождения Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.

Повышении НДПИ для "Газпрома"

Кроме того, с 1 сентября по 31 декабря текущего года закон увеличивает коэффициент (с 1,4022 до 2,055), который характеризует экспортную доходность единицы условного топлива при добыче газа и газового конденсата. Это учитывается при расчете НДПИ на газ для "Газпрома".

Мера позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам 2017 года, пояснял ранее замминистра финансов Илья Трунин.

В итоге "Газпром" доплатит 72 миллиарда рублей.

Снижение акцизов

Закон предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок.

Также предложено отказаться от предполагавшегося ранее повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля.

В результате акциз на бензин пятого класса с 1 июня снижается до 8,213 тысячи рублей за тонну с 11,213 тысячи рублей. Предполагается, что он останется на этом уровне до конца года.

При этом акциз на бензин, который не соответствует пятому классу, сохраняется в размере 13,1 тысячи за тонну.

Акциз на дизельное топливо снижается до 5,665 тысячи рублей за тонну с 7,665 тысячи рублей.

"Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая", — сказал ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ситуация с ценами на топливо

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Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на топливо.

Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов на топливо с 1 июля.

Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что, пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.