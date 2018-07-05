Китай призвал мир противостоять торговому протекционизму США

ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Китай призывает все страны принять решительные действия против торгового протекционизма и политики односторонних действий, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Американская сторона инициировала эту торговую войну, китайская сторона не желает этого, однако мы вынуждены "воевать" для защиты интересов государства и народа. Мы знаем, на чьей стороне справедливость. Тот, кто совершает несправедливость, лишает себя поддержки. Все страны понимают и поддерживают действия китайской стороны. Мы призываем все страны сообща принять действия, решительно бороться с торговым протекционизмом и политикой односторонних действий, и защищать общие интересы всего человечества", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что китайская сторона никогда не сделает "первый выстрел", но если американская сторона введет таможенные меры, будет вынуждены принять контрмеры.

Ожидается, что взаимные таможенные меры между США и Китаем вступят в силу 6 июля. Однако из-за 12-часовой разницы между Пекином и Вашингтоном СМИ начали спекулировать, что китайские пошлины фактически вступят в силу раньше американских. Однако китайские власти заявили, что повышенные пошлины в отношении американских товаров начнут действовать только после вступления в силу американских.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.