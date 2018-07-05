Правительство создаст координационный орган для развития Арктики

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство создаст координационный орган для решения задач по развитию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который в новом составе кабинета отвечает за развитие арктического и дальневосточного регионов.
В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время, отметил вице-премьер. "Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована", — заявил Трутнев.
По его словам, эту работу, которая сейчас "разорвана на кучу маленьких направлений", необходимо собирать в систему.
"Вроде бы все чем-то занимаются. Кто-то немножко занимается природой и экологией. Росатом занимается вопросами, связанными с обеспечением строительства ледоколов, ледокольной проводкой судов. Занимается Минтранс какими-то вопросами, связанными с регулированием морской деятельности. Есть семь международных органов, в которых Россия участвует. Отдельно вынесены вопросы работы с коренными малочисленными народами Севера", — рассказал он.
"Чтобы просто не быть неправильно понятым, хочу подчеркнуть. То, что я сказал, не значит, что работа в Арктике не ведется. Там есть замечательные специалисты, которые проводят глубокие научные исследования. Но влияние государства на эти процессы необходимо приводить в правильное организационное состояние", — заключил он.