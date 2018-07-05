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Экономика

Правительство создаст координационный орган для развития Арктики

(обновлено: 03:27 05.07.2018)
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© Fotolia / ykumsri Льды Арктики. Архивное фотоЛьды Арктики. Архивное фото
© Fotolia / ykumsri

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство создаст координационный орган для решения задач по развитию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который в новом составе кабинета отвечает за развитие арктического и дальневосточного регионов.

Головной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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"Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики. Такую работу по Дальнему Востоку провели, еще раз говорю, что ее можно критиковать наверняка, ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока – это сегодня система. Если что-то в ней не срабатывает, я понимаю, на что мне воздействовать, чтобы система исправилась и двигалась в необходимом направлении", — пояснил Трутнев.

В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время, отметил вице-премьер. "Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована", — заявил Трутнев.

По его словам, эту работу, которая сейчас "разорвана на кучу маленьких направлений", необходимо собирать в систему.

"Вроде бы все чем-то занимаются. Кто-то немножко занимается природой и экологией. Росатом занимается вопросами, связанными с обеспечением строительства ледоколов, ледокольной проводкой судов. Занимается Минтранс какими-то вопросами, связанными с регулированием морской деятельности. Есть семь международных органов, в которых Россия участвует. Отдельно вынесены вопросы работы с коренными малочисленными народами Севера", — рассказал он.

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CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
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Трутнев добавил, что для него вопросы развития Арктики — огромная работа и серьезный вызов, так как это очень большая территория, на которой миллионы человек проживают в трудных условиях.

"Чтобы просто не быть неправильно понятым, хочу подчеркнуть. То, что я сказал, не значит, что работа в Арктике не ведется. Там есть замечательные специалисты, которые проводят глубокие научные исследования. Но влияние государства на эти процессы необходимо приводить в правильное организационное состояние", — заключил он.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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demoberon
О! очередная кормушка для бюрократов. Плодятся и размножаются, прям как Боженька заповедал((
03:58
05.07.2018
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