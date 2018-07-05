Правительство создаст координационный орган для развития Арктики

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство создаст координационный орган для решения задач по развитию Арктики, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который в новом составе кабинета отвечает за развитие арктического и дальневосточного регионов.

"Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики. Такую работу по Дальнему Востоку провели, еще раз говорю, что ее можно критиковать наверняка, ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока – это сегодня система. Если что-то в ней не срабатывает, я понимаю, на что мне воздействовать, чтобы система исправилась и двигалась в необходимом направлении", — пояснил Трутнев.

В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время, отметил вице-премьер. "Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована", — заявил Трутнев.

По его словам, эту работу, которая сейчас "разорвана на кучу маленьких направлений", необходимо собирать в систему.

"Вроде бы все чем-то занимаются. Кто-то немножко занимается природой и экологией. Росатом занимается вопросами, связанными с обеспечением строительства ледоколов, ледокольной проводкой судов. Занимается Минтранс какими-то вопросами, связанными с регулированием морской деятельности. Есть семь международных органов, в которых Россия участвует. Отдельно вынесены вопросы работы с коренными малочисленными народами Севера", — рассказал он.

Трутнев добавил, что для него вопросы развития Арктики — огромная работа и серьезный вызов, так как это очень большая территория, на которой миллионы человек проживают в трудных условиях.

"Чтобы просто не быть неправильно понятым, хочу подчеркнуть. То, что я сказал, не значит, что работа в Арктике не ведется. Там есть замечательные специалисты, которые проводят глубокие научные исследования. Но влияние государства на эти процессы необходимо приводить в правильное организационное состояние", — заключил он.