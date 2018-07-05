МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Независимый топливный союз попросил юристов оценить с точки зрения подачи иска о клевете выводы исследования Федерации автомобилистов России (ФАР) о том, что 76% АЗС в стране недоливают топливо. Об этом говорится в сообщении союза.
"Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание", – приводятся в сообщении союза слова его президента Павла Баженова.
Претензии у союза есть к технологии и к выборке исследования: как отмечается в сообщении, делать выводы обо всей генеральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах по меньшей мере непрофессионально. Ошибку выборки исследования ФАР союз оценивает в 16,8%, поясняя, что обычно в статистическом исследовании варьируется он в районе двух-трех процентов. Также союз подчеркивает, что вывод из исследования ФАР, что недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%, "является грубой манипуляцией".
При этом в Росстандарте РИА Новости сообщали, что хотя, безусловно, методика ФАР экспериментальная, все же при наличии большого количества АЗС в России выборка для исследования является показательной, и в настоящий момент по результатам заседания члены межведомственной рабочей группы поддержали методику ФАР и решили совместно проработать методику расчета недолива топлива, чтобы потом применять ее для надзора за рынком реализации топлива в России.