МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Независимый топливный союз попросил юристов оценить с точки зрения подачи иска о клевете выводы исследования Федерации автомобилистов России (ФАР) о том, что 76% АЗС в стране недоливают топливо. Об этом говорится в сообщении союза.

По данным исследования ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей — 19%. Мониторинг недолива бензина сортов Аи-92 и Аи-95 проводился на 34 АЗС в 13 регионах. Названия этих АЗС не приводились.

"Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание", – приводятся в сообщении союза слова его президента Павла Баженова.

Претензии у союза есть к технологии и к выборке исследования: как отмечается в сообщении, делать выводы обо всей генеральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах по меньшей мере непрофессионально. Ошибку выборки исследования ФАР союз оценивает в 16,8%, поясняя, что обычно в статистическом исследовании варьируется он в районе двух-трех процентов. Также союз подчеркивает, что вывод из исследования ФАР, что недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%, "является грубой манипуляцией".

"Технология заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство. Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта, и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями", — говорится в сообщении.

При этом в Росстандарте РИА Новости сообщали, что хотя, безусловно, методика ФАР экспериментальная, все же при наличии большого количества АЗС в России выборка для исследования является показательной, и в настоящий момент по результатам заседания члены межведомственной рабочей группы поддержали методику ФАР и решили совместно проработать методику расчета недолива топлива, чтобы потом применять ее для надзора за рынком реализации топлива в России.