МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, предсказавшие повторение сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов, и не станет вступать с ними в дискуссию.
Bloomberg, эксперты Bank of America на основе анализа трендов прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда произошел мировой экономический кризис, начавшийся с азиатского региона, а в России был объявлен дефолт.
На вопрос о том, будет ли в России все хорошо, Песков ответил: "Наверняка".