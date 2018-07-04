Песков не поверил в прогноз об угрозе повторения дефолта 1998 года‍

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, предсказавшие повторение сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов, и не станет вступать с ними в дискуссию.

© Fotolia / fotogestoeber Аналитик прокомментировал прогнозы о повторении мирового кризиса 1998 года Как написало во вторник агентство Bloomberg, эксперты Bank of America на основе анализа трендов прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда произошел мировой экономический кризис, начавшийся с азиатского региона, а в России был объявлен дефолт.

На вопрос о том, будет ли в России все хорошо, Песков ответил: "Наверняка".