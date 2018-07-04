МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% ВВП, сообщается на сайте Кремля.

Закон увеличивает доходы бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% ВВП). При этом дефицит бюджета (1,3% ВВП) сменится профицитом (0,5% ВВП).

Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%. При этом верхний предел внутреннего госдолга снижается с 10,5 триллиона до 10,28 триллиона рублей, внешнего — с 71,6 миллиарда долларов (или 59,7 миллиарда евро) до 61,9 миллиарда долларов (или 49,5 миллиарда евро).

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов ранее не исключал, что профицит бюджета РФ в 2018 году может быть выше 0,5% ВВП, если сохранится текущая конъюнктура. В первую очередь имеются в виду цены на нефть. Он также отмечал, что текущие поправки в бюджет на 2018 год носят скорее технический характер: осенью при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку правительство снова будет уточнять прогноз и бюджет.