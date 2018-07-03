ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг по советским облигациям

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

В опубликованном на сайте суда документе отмечается, что Россия после распада СССР обязалась выплатить задолженность держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства.

"Сегодня в решении по делу "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников", — говорится в документе.

Суд постановил, что России необходимо выплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальным истцам ЕСПЧ постановил выплатить компенсации суммой от 30 до 1500 евро за судебные издержки.