Белоруссия пока не будет оспаривать ограничения Россельхознадзора по молоку

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Основания для оспаривания решения Россельхознадзора по ограничению на поставку молока в судебных инстанциях у Белоруссии есть, однако прибегать к этому Минск не будет, сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий. Сейчас право на поставки в РФ имеют шесть компаний Белоруссии.

"Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то, только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет", — пояснил Петришенко.

По его словам, диалог между нашей ветеринарной службой и Россельхознадзором не прекращался ни на минуту. "Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты. Мы за то, чтобы на нашем евразийском экономическом рынке функционировали четкие понятные условия, равная конкурентная среда была для всех сельхозпроизводителей", — сказал посол.

Отвечая на вопрос, видит ли он основания для того, чтобы оспорить решения Россельхознадора в судебных инстанциях, Петришенко отметил, что "основания эти есть". "Но мы считаем, что у нас есть другие механизмы, помимо судебных инстанций, чтобы разрешить ситуацию. Есть площадка Союзного государства, есть ЕЭК, есть рабочая группа по сельскому хозяйству. Мы считаем, что на данном этапе в наших двусторонних отношениях нам обращаться к помощи судебных инстанций не стоит", — подчеркнул он.