МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону фактически игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта.

Документ, в случае его принятия, наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса. Кроме того, проект позволит США игнорировать базовые принципы ВТО.

Источник в Конгрессе отметил, что принятие такого документ равносильно выходу США из ВТО.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу, сообщил, что американский лидер несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы Вашингтон покинул ВТО.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин опроверг информацию о планах выхода США из Всемирной торговой организации.

После этого Трамп также заявил, что не планирует отказываться от членства в организации, но выразил мнение, что отношение к США в этой организации должно быть более честным.

США в марте ввели ввозные пошлин на сталь и алюминий (25 и 10% соответственно) сильно ухудшило отношения с их ключевыми партнерами в Европе и Азии. Вашингтон обвинил страны ЕС и членов Всемирной торговой организации, которые ввели встречные импортные пошлины на американские товары, в игнорировании правил ВТО. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что американские пошлины законны, так как направлены на защиту интересов национальной безопасности, что предусмотрено нормами ВТО.