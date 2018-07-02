Welt объяснил, почему Трамп не сможет остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США уже долгое время делают все возможное, чтобы помешать строительству газопровода между Россией и Германией, однако даже самое серьезное оружие американского лидера Дональда Трампа — санкции против европейских партнеров "Северного потока — 2" — не гарантируют Вашингтону достижение цели, пишет немецкая газета Die Welt.

Участники всемирной конференции по газу, которая проходила на прошлой неделе в Вашингтоне, задавались вопросом о том, как далеко может зайти непредсказуемый американский президент, чтобы помешать реализации проекта, отмечает издание. Die Welt указывает, что до сих пор внешняя политика Трампа в энергетике не принесла плодов. Германия поддержала прокладку "Северного потока — 2", Швеция и Финляндия дали согласие на его строительство. Более того, уже ведутся приготовления к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.

Последним шансом Трампа могло бы стать введение экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, которые имеют долю в проекте "Газпрома", считает издание, однако даже в этом случае ему не гарантирован успех в достижении своей цели.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома, и ликвидность России в евро сейчас высока. <…> Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", — заявил финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Таким образом, даже санкции не помогут Трампу воспрепятствовать строительству газопровода между Россией и Германией. Скорее наоборот, они будут способствовать реализации проекта, тем более что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев, полагает Die Welt.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.