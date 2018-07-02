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Экономика

"Прямая подмена". Эксперты ВШЭ комментируют свой пенсионный доклад

(обновлено: 08:05 02.07.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВысшая школа экономики в МосквеВысшая школа экономики в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. На минувшей неделе СМИ растиражировали доклад экспертов Высшей школы экономики, где говорилось, что до нового пенсионного возраста в России не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин. Однако в погоне за сенсацией журналисты упустили ряд важных моментов, что вынудило специалистов "Вышки" срочно подготовить новый доклад под названием "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию". О его основных тезисах и о том, на что не обратили внимания журналисты, — в материале РИА Новости.

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© РИА Новости / Александр Демьянчук
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"Далеко не все данные корректно интерпретируются журналистами и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе, — отмечается в документе. — В такой ситуации ученые НИУ ВШЭ посчитали необходимым подготовить научный комментарий по ключевым демографическим показателям, реально значимым для принятия решений по пенсионной системе, и заблуждениям относительно взаимосвязи между рядом демографических показателей и параметрами пенсионной системы".

Сколько доживет до пенсии

Авторы отмечают, что главная ошибка комментаторов — это обсуждение повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2016 году у мужчин составила 66,5 года, что только на полтора года больше нового пенсионного возраста, а у женщин — 77,1, на 14 лет больше.

Именно на этой основе делаются выводы о том, что при повышении пенсионного возраста "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин".

"Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет", — подчеркивается в докладе.

"Показатель ожидаемой продолжительности жизни не годится для дискуссии по вопросу изменения пенсионного возраста, — утверждают ученые. — Прежде всего потому, что это модельный показатель, который измеряет уровень смертности всего населения страны за конкретный период времени. Он аккумулирует в себе уровень смертности всех возрастных групп, в том числе смертности детей и трудоспособного населения. Следует отметить, что сегодня самые серьезные проблемы мы имеем со смертностью, особенно мужчин, в трудоспособном возрасте".

"В оценках СМИ кое-что вырвано из контекста, — объяснил один из авторов доклада, профессор ВШЭ Лев Якобсон в комментарии для РИА Новости. — Ведь для того чтобы человек дожил до 65 лет, он сначала должен дожить до шестидесяти. А именно в этом сейчас главная проблема. Всем известно, что у нас высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Люди погибают из-за ДТП, алкоголя, производственного травматизма. В России так сильно различается средний возраст мужчин и женщин именно потому, что слишком много мужчин умирают задолго до 60 лет. А вовсе не потому, что они дожили до шестидесяти, а потом сразу стали умирать".

По данным Росстата, только за 2017 год в России от внешних причин, не связанных с возрастом (отравления алкоголем, ДТП, самоубийства), из жизни ушли почти 117 тысяч мужчин. Женщин — втрое меньше (36,2 тысячи).

Отравление алкоголем погубило 26,5 тысячи россиян. Понятно, что это главным образом мужчины. Самоубийств — 20,3 тысячи. Тоже в основном представители сильного пола.

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
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В ДТП также гибнут прежде всего мужчины. Всего на дорогах страны в прошлом году погибли более 15 тысяч человек.

В результате смертность мужчин в трудоспособном возрасте превышает 30%: если из ста тысяч до 20 лет доживает более 98 тысяч, то до 60 лет — только 67 тысяч человек.

До 65 лет доживают 57 мужчин из ста. Значит, 85% мужчин, доживающих до пенсионного возраста сегодня, смогут выйти на пенсию и после реформы.

До 70 лет доживают 46% мужчин, до 80-ти — 22,5%. То есть две трети мужчин старше шестидесяти доживут и до семидесяти, а каждый третий — до восьмидесяти.

У женщин картина еще оптимистичнее. До 20 лет доживают 98 745 человек из ста тысяч, до сегодняшнего пенсионного возраста (55 лет) — 90 454, до повышенного пенсионного возраста (63 года) — 84%.

Сколько проживем на пенсии

Важно подчеркнуть, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении, рассчитанная Росстатом за 2016 год, не относится к какому-либо поколению, например, рожденным в 1964-м или 1994 году, объясняют авторы доклада.

Этот показатель характеризует смертность так называемого условного поколения. А для пенсионной системы важнейший показатель — продолжительность жизни тех, кто дожил до пенсионного возраста.

"Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет  более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет. Мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет — 19,3 года", — подсчитали в Высшей школе экономики.

И это минимальная нижняя граница, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Так, в среднем за последние десять лет этот показатель ежегодно увеличивался у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года.

"И когда некоторые говорят: как же так, я выйду на пенсию и через полтора года умру, это неправильно, потому что совсем не полтора, — утверждает Лев Якобсон. — Кто дожил до шестидесяти, с высокой вероятностью доживет и до 65, и до 70, и до 75. Понятно, что кто-то умрет раньше, а кто-то проживет и дольше. Но в среднем, если мужчина дожил до 60, проживет еще 16 лет".

Кроме того, повышение пенсионного возраста не предполагает автоматического включения всех лиц старшего возраста в состав рабочей силы. И сейчас, и в будущем останутся категории лиц, выходящих на пенсию досрочно.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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"С другой стороны, в настоящее время после выхода на пенсию работает более 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет, — отмечают специалисты "Вышки". — Причем среди лиц с высшим образованием в этих возрастных группах уровень экономической активности еще выше: у мужчин более 50%, у женщин — почти 70%".

Это означает, что для этих групп занятость более типична, чем незанятость. "В России существует устойчивая тенденция повышения доли лиц с высшим образованием, и в перспективе до 2030 года продолжительность жизни и занятости в старших возрастах будет расти", — уверены авторы доклада.

"Поэтому опубликованная в СМИ информация о том, что до пенсии могут не дожить 17,4% мужчин и 6,5% женщин, конечно, правильная, — констатирует Лев Якобсон. — Но в скобках надо было дописать, что это те люди, кто и до сегодняшнего пенсионного возраста не доживает. Главный вопрос ведь в том, насколько изменится число доживающих до пенсии. А так получилась прямая подмена оценки изменений абсолютной цифрой средней продолжительности жизни".

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