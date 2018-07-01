Иран призвал ОПЕК не допустить увеличения объемов производства

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане написал письмо президенту ОПЕК с призывом не допустить увеличения объемов производства некоторыми участниками сделки без достижения консенсуса, сообщает агентство Shana.

"Настоящим документом я прошу Ваше превосходительство напомнить странам-членам ОПЕК о том, чтобы они выполняли свои обязательства в соответствии с решениями ОПЕК, принятыми на 171-й и 174-й встречах, и воздержаться от любых односторонних мер, подрывающих единство и независимость ОПЕК ", — цитирует агентство письмо Зангане.

Зангане подчеркнул, что необходимо "не позволить принимать политизированные меры против единства и независимости ОПЕК ".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня президент США Дональд Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.