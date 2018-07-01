В РАКИБ допустили рост курса биткоина до 50 тысяч долларов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К концу 2018 года стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может достичь 50 тысяч долларов, заявил в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

В Минфине предлагают запретить расчеты в биткоинах. Поддерживаете? Да, криптовалюты — это большой "пузырь"

Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики

Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта Результаты 54.3% Да, криптовалюты — это большой "пузырь"

15.1% Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики

30.6% Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта Все опросы Голосовать

"Шансы достижения ценой биткоина 50 тысяч долларов к концу 2018 года есть. Более того, я считаю, что будет бурный рост после отмены ряда жестких ограничений, которые навязаны рядом стран — Китаем, Кореей и так далее", — сообщил он.

Курс биткоина в 2017 году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь вплоть до 20 тысяч долларов. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 738,7 доллара, а максимумом — в 20 тысяч долларов.

С начала 2018 года биткоин потерял в цене порядка 57%, упав с примерно 13,5 тысячи долларов на 1 января до около 6 тысяч долларов на сегодняшний день.