В РАКИБ допустили рост курса биткоина до 50 тысяч долларов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. К концу 2018 года стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может достичь 50 тысяч долларов, заявил в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
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15.1%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
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Курс биткоина в 2017 году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь вплоть до 20 тысяч долларов. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 738,7 доллара, а максимумом — в 20 тысяч долларов.
С начала 2018 года биткоин потерял в цене порядка 57%, упав с примерно 13,5 тысячи долларов на 1 января до около 6 тысяч долларов на сегодняшний день.