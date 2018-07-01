Медведев отметил большой прогресс в развитии транспортного флота

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил значительное развитие отрасли водного транспорта, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Сегодня в отрасли происходят большие изменения: модернизируются крупные гидроузлы. В морских портах вводятся высокотехнологичные мощности. На маршруты выходят современные грузовые, ледокольные и пассажирские суда. А значит, российский морской и речной транспорт становится все более надежным, комфортным и безопасным", — написал премьер.
Также глава правительства отметил профессионализм работников морского и речного флота. "Профессию моряка выбирают особенные люди. Каждый раз, выходя в рейс, вы проявляете не только высокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества: мужество, выдержку, отвагу", — написал он.