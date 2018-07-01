Президент РАКИБ рассказал, почему отложили проект "КриптоКрым"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Развитие специальных криптовалютных зон в Крыму, Калининграде и на острове Русский отложено на неопределенный срок, в том числе из-за отсутствия специального законодательства, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Пока проект ("КриптоКрым" — ред.) подвис, потому что нет решения по его развитию и специального законодательства. Все другие проекты — "КриптоКалининград", "Крипто остров Русский" — все сейчас повисло. Все разговоры утихли, проекты отложились на светлое будущее", — сказал он в интервью РИА Новости.

Президент РАКИБ отметил, что пока законодательство по крипторынку формируется, компании и инвесторы "бегают по миру". "Зарубежные компании, которые собирались открыть здесь представительства бирж, видят, что пока здесь ничего не нет, и ищут другие юрисдикции", — заметил он.

О проекте "КриптоКрым" впервые заговорили в апреле этого года. Он предполагает создание блокчейн-кластера, в который войдут инвестиционный криптовалютный фонд и криптовалютная биржа.

Кроме того, обсуждался вопрос создания в Крыму производства оборудования для блокчейн-технологий и криптовалютных производств, рассказал в мае РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. По его мнению, Крым сможет обходить валютные и банковские ограничения, если на полуострове удастся создать блокчейн-кластер.

В апреле Припачкин говорил, что, по его оценкам, внедрение основ криптоэкономики позволит увеличивать бюджет Крыма не менее чем на 10% в год. Сам регион он называл идеальным местом для реализации всех решений криптоиндустрии — запуска краудинвестинговых площадок, платформ для госуслуг на блокчейне.