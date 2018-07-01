РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Китай снижает импортные пошлины на автомобили

01710
© РИА Новости / Анна РаткоглоПекин, Китай. Архивное фотоПекин, Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Раткогло

ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Власти Китая с 1 июля значительно понижают импортные пошлины на 1,4 тысячи товаров повседневного потребления, а также автомобили и их комплектующие.

Интернет-магазин. Архивное фото
© Fotolia / fotomek
AliExpress запустил в России магазин дешевых товаров
О готовящейся мере впервые объявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао в апреле 2018 года. Китайский лидер сообщил, что власти страны в этом году снизят пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей и их комплектующих.

Позднее Госсовет сообщил, что в рамках дальнейшей реализации реформы в сфере предложения, перепрофилирования производства в автомобильной промышленности, а также удовлетворения потребительского спроса принял решение с 1 июля понизить импортные пошлины на автомобили и их комплектующие. Согласно решению, с 1 июля пошлины на автомобили с 25% и 20% снизятся до 15%. Тем временем ввозные пошлины на комплектующие с 8%, 10%, 15%, 20% и 25% снизятся до 6%.

Что касается товаров широкого потребления, то снижение затронет товары широкого потребления в рамках так называемого режима наибольшего благоприятствования в торговле (MFN) по стандартам ВТО. Таможенные тарифы по этой категории товаров с 15,7% снизятся до 6,9%. Помимо прочего будут упразднены временные тарифы MFN для 210 товаров.

Как ожидается, средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары будет снижена с 15,9% до 7,1%, на бытовую технику, в частности стиральные машины и холодильники — с 20,5% до 8%, на бытовую химию и косметику пошлины снизят с 8,4% до 2,9%.

После объявления о снижении пошлин иностранные производители автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Lincoln, Audi друг за другом объявили, что понизят цены на свои автомобили в Китае. Тем не менее, согласно данным, которые приводит агентство Синьхуа, в 2017 году объем продаж импортных автомобилей на китайском рынке занял лишь 4%от общего объема. Поэтому это понижение для многих потребителей будет иметь достаточно ограниченный эффект.

Эксперты отмечают, что понижение цен на потребительские товары в связи со снижением импортных пошлин будет не таким очевидным и заметным, как с автомобилями. Цены на часть товаров уже понизили сразу же после объявления о готовящейся мере. Таким образом предприятия хотели продемонстрировать потребителям дивиденды от новой политики.

Эксперты также считают, что снижение пошлин — хороший сигнал для расширения импорта, что поможет разнообразить китайский рынок за счет новых импортных товаров. Кроме того, понижение пошлин может благоприятно сказаться на производственном секторе. Жесткие условия конкуренции могут заставать китайских производителей повысить качество продуктов и услуг.

Штаб-квартира Alibaba Group в Ханчжоу. Архивное фото
© Фото : Alibaba Group Holding Limited
Alibaba планирует заняться майнингом криптовалют, сообщили СМИ
Снижение импортных пошлин происходит на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, в отношении которых с 6 июля начнут действовать повышенные импортные пошлины.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

В первом списке — сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция.

Власти Китая опровергают какую-либо связь введения новых мер с торговым конфликтом с США, и заявляют, что это делается в рамках дальнейшего продвижения политики реформ и открытости, а также с целью содействия либерализации международной торговли. Китай при этом обвиняет США в протекционизме и нарушении принципов ВТО.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена