В России повышается ставка акциза на сигареты и папиросы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ставка акциза на сигареты и папиросы в России с 1 июля увеличивается на 10% — до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук.

С января 2017 года и по сей день ставка составляла 1,562 тысячи рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,123 тысячи рублей за тысячу штук). Обычно акцизы на табачную продукцию повышаются с начала года, однако в текущем году для сигарет и папирос было сделано исключение.

В 2018 году с 1 января выросли ставки акциза на трубочный, курительный и кальянный табак (сейчас ставка составляет 2,772 тысячи рублей за килограмм), сигары (188 рублей за штуку), сигариллы (2,671 тысячи рублей за тысячу штук), нагревательный табак (5,28 тысячи рублей за килограмм), электронные системы доставки никотина (44 рубля за штуку) и жидкости для них (11 рублей за миллилитр). Эти ставки с июля не меняются.

Следующее повышение ставок на табачную продукцию произойдет 1 января 2019 года. Ставки вырастут на 10%. В частности, акциз на табак планируется увеличить до 3,05 тысячи рублей за килограмм, на сигареты — до 1,89 тысячи рублей за тысячу штук, на сигары — до 207 рублей за штуку. Акцизы на электронные системы доставки никотина и жидкости для них вырастут на 9,1% — до 48 рублей за штуку и до 12 рублей за миллилитр соответственно.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отметил, что прямой зависимости между ростом акцизов на сигареты и повышением их цены в рознице нет. "Цены меняются постоянно, а акцизы повышаются раз в год. Такой непосредственной зависимости нет, повышения цен можно было ждать и вчера, и завтра", — сказал РИА Новости Королев.

По его оценке, сейчас диапазон стоимости сигарет в России достаточно широкий — 80-200 рублей за пачку. Для самых дешевых сигарет рост акциза с июля, по его словам, может означать повышение цены на 4-5 рублей. "По статистике, в год цены вырастают на 25%, независимо от того, как поднялись конкретные акцизы в конкретный год", — отметил собеседник агентства.