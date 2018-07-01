РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В России повышается ставка акциза на сигареты и папиросы

43277
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПроизводство сигарет. Архивное фотоПроизводство сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ставка акциза на сигареты и папиросы в России с 1 июля увеличивается на 10% — до 1,718 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук.

Запрет курения. Архивное фото
© Fotolia / PiLensPhoto
ФАС предлагает подумать об отдельном законе о регулировании табачного рынка

С января 2017 года и по сей день ставка составляла 1,562 тысячи рублей (плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,123 тысячи рублей за тысячу штук). Обычно акцизы на табачную продукцию повышаются с начала года, однако в текущем году для сигарет и папирос было сделано исключение.

В 2018 году с 1 января выросли ставки акциза на трубочный, курительный и кальянный табак (сейчас ставка составляет 2,772 тысячи рублей за килограмм), сигары (188 рублей за штуку), сигариллы (2,671 тысячи рублей за тысячу штук), нагревательный табак (5,28 тысячи рублей за килограмм), электронные системы доставки никотина (44 рубля за штуку) и жидкости для них (11 рублей за миллилитр). Эти ставки с июля не меняются.

Следующее повышение ставок на табачную продукцию произойдет 1 января 2019 года. Ставки вырастут на 10%. В частности, акциз на табак планируется увеличить до 3,05 тысячи рублей за килограмм, на сигареты — до 1,89 тысячи рублей за тысячу штук, на сигары — до 207 рублей за штуку. Акцизы на электронные системы доставки никотина и жидкости для них вырастут на 9,1% — до 48 рублей за штуку и до 12 рублей за миллилитр соответственно.

Главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев отметил, что прямой зависимости между ростом акцизов на сигареты и повышением их цены в рознице нет. "Цены меняются постоянно, а акцизы повышаются раз в год. Такой непосредственной зависимости нет, повышения цен можно было ждать и вчера, и завтра", — сказал РИА Новости Королев.

По его оценке, сейчас диапазон стоимости сигарет в России достаточно широкий — 80-200 рублей за пачку. Для самых дешевых сигарет рост акциза с июля, по его словам, может означать повышение цены на 4-5 рублей. "По статистике, в год цены вырастают на 25%, независимо от того, как поднялись конкретные акцизы в конкретный год", — отметил собеседник агентства.

Комментировать
Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Ваше Благородие
ну вроде бы все, суббота, вечер, сегодня больше в мой карман любимая власть не полезет. ан нет, ошибочка вышла, оказалось без отдыха работают слуги народа, все об России думают
01:31
01.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена