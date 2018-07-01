Рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 4,8 процента

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рост предельных максимальных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России, за исключением Крыма и Севастополя, с 1 июля составит в среднем 4,8-4,9%. Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2018 год.

ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.

Лидерами по росту тарифов станут Крым и Севастополь, для которых предельные максимумы вырастут на 15% по сравнению с предельными уровнями, которые действовали с 1 января 2018 года. В абсолютных цифрах тарифы в них будут ниже средних по Южному федеральному округу, к которому относится полуостров.

В июле прошлого года индексация для Крыма и Севастополя составила 32%. Как пояснял в 2016 году член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, поскольку тарифы в Крыму были значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня. Для населения при этом, по его словам, предусмотрены компенсации.

В остальных регионах России индексация максимального уровня тарифов составит в среднем 4,8-4,9%. Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) составит 5% в Тульской области и Чукотском автономном округе. Минимальная индексация предельных тарифов будет в Хакасии — 4,52%

В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,8%, в Новой Москве — на 4,96%.