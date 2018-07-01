Российские банки начинают собирать биометрию клиентов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские банки с запуском 1 июля единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно получать банковские услуги.

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия. Часть положений закона, которыми как раз и вводится механизм удаленной биометрической идентификации, вступила в силу 29 июня.

"Централизованное внедрение системы ЕБС – это полезное решение, способствующее развитию банковского сектора. Благодаря совместно продуманным и единым для всех участников правилам и требованиям будет создан унифицированный механизм по удаленной идентификации. Такое было бы невозможно в случае, если бы крупные банки создавали подобные решения самостоятельно. Можно ожидать, что эта новация позволит повысить экономическую активность населения, особенно в совокупности с другими инновационными проектами в финансовой и банковской сфере", — считает член правления банка "Открытие" Сергей Русанов.

Биометрический мир

Идентификация россиян будет осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в ЕБС. Оператором системы с 30 июня стал "Ростелеком". Компания будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку соответствия данных первично сданным биометрическим образцам.

Ввод ЕБС в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля. Финальный перечень банков, которые будут использовать биометрическую систему, будет сформирован Центробанком. Предполагается, что регулятор сможет запрещать банкам проводить удаленную идентификацию в случае нарушения требований обязательного контроля операций с деньгами или иным имуществом чаще одного раза в год.

ЕБС будет использовать для идентификации два параметра — голосовой профиль и фотоизображение, что позволит значительно увеличить точность распознавания человека. Защитные механизмы системы будут предусматривать отказ от идентификации в случае несовпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в системе.

За каждое результативное обращение к ЕБС банк должен будет перечислить "Ростелекому" 200 рублей. Такой тариф был рассчитан исходя из расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических персональных данных и издержек оператора на создание ЕБС с учетом срока ее окупаемости за восемь-десять лет.

Банки наготове

Россияне с 1 июля смогут пройти удаленную идентификацию в 20 российских банках. В перспективе к системе будут подключены все российские банки. РИА Новости выяснило, как крупнейшие российские банки готовятся к запуску биометрической платформы.

Сбербанк планирует запустить регистрацию в пилотных отделениях в течение второго полугодия, а затем будет постепенно тиражировать сбор биометрии до конца года. При этом крупнейший российский банк не ожидает высокого спроса на эту услугу среди своих клиентов в ближайшие год-два после запуска системы. Такой прогноз банк объясняет достаточно широкой сетью своих отделений. В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что этот проект играет прежде всего социальную роль для госбанка.

"Однако с ростом популярности цифровых услуг такой способ идентификации со временем начнет приобретать популярность и актуальность, особенно у молодых и активных граждан. Оборудование большого количества отделений по всей России несет в себе внушительные инвестиции с нашей стороны, в то время как востребованность услуги для наших потенциальных клиентов в первые год-два после запуска ожидается низкой. Но мы видим перспективы в продвижении финансовых услуг в цифровом мире и повышении их популярности среди всех слоев населения", — сказали в банке.

Второй по активам российский банк ВТБ видит в удаленной идентификации стимул для роста цифровых продаж. До конца 2018 года сбор биометрических данных будет организован почти в 200 офисах банка ВТБ, далее оборудование будет установлено во всех точках продаж. Уже сейчас в ВТБ доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%, рассказывали ранее агентству в пресс-службе банка.

В свою очередь, Альфа-банк на первом этапе запустит сбор биометрических данных в двух отделениях, а до конца года функционал по сбору биометрии станет доступен в 87 отделениях.

"Для банка это даст дополнительные возможности по привлечению новых клиентов. С развитием системы биометрической идентификации мы предполагаем возможность сокращения расходов на выездных агентов продаж и курьеров, высвобождение сотрудников отделений для выполнения других функций", — сообщили в кредитной организации.

Крымский РНКБ, который к концу года планирует собирать биометрические данные в 40 отделениях, признается, что главным преимуществом является возможность привлечения новых клиентов с материка.

"Мы рассчитываем, что с каждым годом количество пользователей системы будет неуклонно расти. Очевидным преимуществом для банка в рамках участия в запуске платформы будет возможность привлечения новых клиентов с материка и возможность предоставления финансовых услуг удаленно, что позволит значительно сократить расходы на обслуживание", — рассказали в пресс-службе банка.