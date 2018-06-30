МИД прокомментировал призывы США к ЕС об отказе от "Северного потока — 2"

ВЕНА, 30 июн — РИА Новости. В Евросоюзе понимают, что именно Россия — гарант энергетической безопасности континента, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и звучащие из Вашингтона требования к европейцам отказаться от участия в этом проекте.

"И если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около двух процентов", — сказал Грушко.

Он отметил, что некоторые страны пытаются максимально политизировать экономическое сотрудничество для того, чтобы либо извлечь конкретные дивиденды, либо усилить позиции в западных объединениях.

"Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов", — сказал замминистра.

США неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в "Северном потоке — 2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Так, госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США активно работают с европейскими государствами и бизнесом, чтобы убедить их отказаться от строительства газопровода.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для строительства газопровода компания Nord Stream 2 должна получить разрешения от четырех стран. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали их, но датские власти 27 июня объявили, что могут задержать реализацию проекта.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru в 12:00 мск.