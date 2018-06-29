Минсельхоз прогнозирует снижение урожайности из-за засухи

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что из-за засухи на юге РФ урожайность в 2018 году будет ниже, чем в прошлом году.

"Владимир Владимирович, на юге страны ещё ведутся уборочные работы, но на 27 июня намолочено уже 4,4 миллиона тонн зерна. Но в связи с засухой урожайность у нас чуть-чуть пониже, чем в прошлом году: на пять центнеров с гектара мы собираем меньше", — сказал Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.