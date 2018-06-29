США пообещали не вводить санкции против "Северного потока-2"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американские власти пообещали Германии, что пока не собираются вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием, заявила представитель немецкого Министерства экономики. В "Газпроме" отметили, что прокладка "Северного потока — 2" начнется уже этим летом.
При этом ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это.
Так, на днях госсекретарь Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что американские власти активно работают с партнерами из ЕС, чтобы убедить их отказаться от газопровода.
По его словам, согласие Европы на строительство противоречит политике "противодействия России".
"Северный поток — 2" — это один из нескольких примеров, <…> с точки зрения того, что мы даем России возможность осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе", — подчеркнул Помпео.
О том, что США против "Северного потока — 2", говорил и его заместитель Джон Салливан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Замглавы МИД Александр Грушко, со своей стороны, заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства — проекту вставляют палки в колеса.
Позиция Дании
Для строительства газопровода компания Nord Stream 2 должна получить разрешения от четырех стран. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали их, но датские власти 27 июня объявили, что могут задержать реализацию проекта.
"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", — заявил премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен.
Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.
Есть решение
В "Газпроме" уверены, что позиция Дании не повлияет на строительство "Северного потока — 2". Как заявил председатель правления концерна Алексей Миллер, укладка газопровода "начнется по графику, уже этим летом.
При этом, как заявил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов, компания не ожидает увеличения стоимости проекта.
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT отметил, что Копенгаген может отказать в разрешении на проект в соответствии с законом о строительстве в территориальных водах, который был принят уже после подачи заявки "Газпромом". Именно поэтому Россия вправе подать на Данию в суд.
Кроме того, добавил Гривач, Дания не может запретить реализацию проекта в исключительной зоне, непосредственно не прилегающей к ее территории. При этом, по его мнению, строительство "Северного потока" в этом регионе принесет Дании намного больше неудобств из-за активного судоходства в исключительной зоне.
Если же Копенгаген откажет в разрешении, то Nord Stream AG2 должна будет подать повторную заявку с новым маршрутом. При таком раскладе оснований для блокирования проекта уже не будет, уверен эксперт.
Рычаг давления
По мнению политического аналитика Александра Шпунта, "Северный поток — 2" стал для некоторых европейских стран инструментом давления.
"Почему они против? Да они не против, они шантажируют. И шантажируют не Россию, а Германию. Таким образом они пытаются выбить какие-то преференции на внутриевропейском рынке – может быть, по совершенно другому типу товаров или по другому направлению. Чтобы иметь рычаг давления на Германию, им нужна возможность заблокировать важнейший для Германии проект – "Северный поток-2". Те, кто ему противостоит, понимают, что Германия в нем заинтересована, и, соответственно, за согласие можно что-то от Германии получить", – сказал Шпунт в эфире радио Sputnik.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.