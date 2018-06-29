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США пообещали не вводить санкции против "Северного потока-2"

(обновлено: 16:47 29.06.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американские власти пообещали Германии, что пока не собираются вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием, заявила представитель немецкого Министерства экономики. В "Газпроме" отметили, что прокладка "Северного потока — 2" начнется уже этим летом.

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: США "начинают маневрировать" в отношении "Северного потока-2"
"США заявили нам, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов", — сказала представитель министерства. По ее словам, "это все, что у нас есть".

При этом ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это.

Так, на днях госсекретарь Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что американские власти активно работают с партнерами из ЕС, чтобы убедить их отказаться от газопровода.

По его словам, согласие Европы на строительство противоречит политике "противодействия России".

"Северный поток — 2" — это один из нескольких примеров, <…> с точки зрения того, что мы даем России возможность осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе", — подчеркнул Помпео.

О том, что США против "Северного потока — 2", говорил и его заместитель Джон Салливан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Замглавы МИД Александр Грушко, со своей стороны, заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства — проекту вставляют палки в колеса.

Позиция Дании

Для строительства газопровода компания Nord Stream 2 должна получить разрешения от четырех стран. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали их, но датские власти 27 июня объявили, что могут задержать реализацию проекта.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
Маленькая, но… Почему Дания противится "Северному потоку-2"
Соответствующие инициативы, которые позволят не только задержать, но и наложить вето на строительство газопровода, внесли в парламент Дании.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать", — заявил премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен.

Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

Есть решение

В "Газпроме" уверены, что позиция Дании не повлияет на строительство "Северного потока — 2". Как заявил председатель правления концерна Алексей Миллер, укладка газопровода "начнется по графику, уже этим летом.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
Глава МИД Венгрии осудил двойные стандарты ЕС к "Северному потоку — 2"
"Да, есть вопрос о выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса", — сказал он на пресс-конференции.

При этом, как заявил зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов, компания не ожидает увеличения стоимости проекта.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью RT отметил, что Копенгаген может отказать в разрешении на проект в соответствии с законом о строительстве в территориальных водах, который был принят уже после подачи заявки "Газпромом". Именно поэтому Россия вправе подать на Данию в суд.

Кроме того, добавил Гривач, Дания не может запретить реализацию проекта в исключительной зоне, непосредственно не прилегающей к ее территории. При этом, по его мнению, строительство "Северного потока" в этом регионе принесет Дании намного больше неудобств из-за активного судоходства в исключительной зоне.

Если же Копенгаген откажет в разрешении, то Nord Stream AG2 должна будет подать повторную заявку с новым маршрутом. При таком раскладе оснований для блокирования проекта уже не будет, уверен эксперт.

Рычаг давления

По мнению политического аналитика Александра Шпунта, "Северный поток — 2" стал для некоторых европейских стран инструментом давления.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В Германии ответили на претензии Киева к "Северному потоку — 2"
Он отметил, что сам ЕС ничего с проектом сделать не может, но конкретные страны, как та же Дания, могут.

"Почему они против? Да они не против, они шантажируют. И шантажируют не Россию, а Германию. Таким образом они пытаются выбить какие-то преференции на внутриевропейском рынке – может быть, по совершенно другому типу товаров или по другому направлению. Чтобы иметь рычаг давления на Германию, им нужна возможность заблокировать важнейший для Германии проект – "Северный поток-2". Те, кто ему противостоит, понимают, что Германия в нем заинтересована, и, соответственно, за согласие можно что-то от Германии получить", – сказал Шпунт в эфире радио Sputnik.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

План Б для Северного потока: Данию передвинут
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
План Б для "Северного потока": Данию передвинут. Инсайд-фельетон
Против строительства газопровода выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Лишь бы не надорваться
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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