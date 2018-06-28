Мнение: ЕС рассматривает "Северный поток–2" как рычаг давления на Германию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил двойные стандарты ЕС в отношении "Северного потока – 2". Политический аналитик Александр в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для некоторых стран Евросоюза проект стал инструментом для давления.

Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку – 2", сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. "Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он.

По словам министра, проект "Южный поток", который увеличил бы диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией. "А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые комиссия могла бы привести", — заявил Сийярто.

Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik отметил, что Еврокомиссия видит энергетическую диверсификацию иначе.

"Надо понимать, что "Северный поток – 2" – это не контракт между Россией и Германией. Речь идет о том, что газ придет в Германию, а дальше будет распространяться по всему ЕС. Но Еврокомиссия и Брюссель лоббируют поставки газа по африканскому направлению. Это не только не диверсифицирует ситуацию с газовыми поставками в Европу, но вообще ставит Европу в очень сложное положение. Эта позиция была бы хоть немного логичной в ситуации, если бы были надежные поставки СПГ из Северной Америки. Но нынешние отношения между США и ЕС таковы, что всерьез рассчитывать на эти поставки и на то, что американцы пойдут на резкое снижение цены, не приходится. Без снижения цены эти поставки неконкурентоспособны по отношению к трубопроводным поставкам", — сказал Александр Шпунт.

По его мнению, Дания рассматривает проект как элемент торга с Германией.

"ЕС, несмотря на свою негативную позицию, фактически ничего с "Северным потоком – 2" сделать не может. А вот конкретные страны могут – об этом говорит, например, недавнее заявление Дании. Почему они против? Да они не против, они шантажируют. И шантажируют не Россию, а Германию. Таким образом они пытаются выбить какие-то преференции на внутриевропейском рынке – может быть, по совершенно другому типу товаров или по другому направлению. Чтобы иметь рычаг давления на Германию, им нужна возможность заблокировать важнейший для Германии проект – "Северный поток – 2". Те, кто ему противостоят, понимают, что Германия в нем заинтересована, и, соответственно, за согласие можно что-то от Германии получить", — отметил Александр Шпунт.

Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить разрешение от Дании, однако во вторник, 26 июня, стало известно, что власти страны намерены задержать реализацию проекта. По словам премьера Ларса Люкке Расмуссена, эту идею нужно обсудить на общеевропейском уровне.

О таком решении было объявлено после того, как Госдеп США выразил надежду на то, что ЕС "самостоятельно приостановит" строительство "Северного потока — 2" или "переформатирует" предложенный Россией план создания топливной магистрали.

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