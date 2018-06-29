Мантуров рассказал о "компромиссном" курсе рубля

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Текущий курс рубля является компромиссным и для экспортеров, и для импортеров в РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить про сегодняшний курс, который сохраняется (к доллару – ред.) на уровне 61-63 рубля – в принципе, он взвешенный. И он даже для нас важнее, чем ключевая ставка, потому что у нас есть широкая палитра мер, в том числе и господдержки, которыми мы можем компенсировать кредиты и проекты, где требуется такая мера. Но и в целом, сегодня все-таки ключевая ставка не такая высокая, какой была в 2014 году", — сказал министр.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ находится на уровне 7,25% против 17% в конце 2014 года.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11:00 мск.