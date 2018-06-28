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Экономика

В России зарегистрировано более двух миллионов онлайн-касс

(обновлено: 15:52 28.06.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фотоТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более двух миллионов онлайн-касс, которые передают информацию о платежах в налоговые органы в режиме реального времени, на настоящий момент зарегистрировано в России, внедрение этой технологии помогло как продавцам, так и покупателям, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Венгрии.

Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля, за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников, а также все общественное питание. С июля 2019 года на новые правила должны перейти вся сфера услуг и торговцы без наемных работников.

"Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной", — заявил Мишустин, которого цитирует пресс-служба ФНС.

Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава налоговой службы.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Для малого бизнеса в рознице и сфере услуг касса фактически стала точкой входа в digital-экономику и "заменила" службу закупок, аналитический отдел, службу безопасности, IT-отдел, программы лояльности. Система дала им доступ к новым возможностям аналитики и планирования своего бизнеса, ранее доступным только крупным сетям", — подчеркнул Мишустин.

Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека. "Граждане проверили 30 миллионов чеков, результаты которых автоматически учитываются ФНС при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок", — резюмировал он.

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