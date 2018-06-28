В России зарегистрировано более двух миллионов онлайн-касс

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более двух миллионов онлайн-касс, которые передают информацию о платежах в налоговые органы в режиме реального времени, на настоящий момент зарегистрировано в России, внедрение этой технологии помогло как продавцам, так и покупателям, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Венгрии.
"Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной", — заявил Мишустин, которого цитирует пресс-служба ФНС.
Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава налоговой службы.
Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека. "Граждане проверили 30 миллионов чеков, результаты которых автоматически учитываются ФНС при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок", — резюмировал он.