"Газпром" не ожидает увеличения стоимости "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Газпром" не ожидает увеличения стоимости проекта "Северный поток-2" в связи с последними заявлениями Дании, заявил зампред правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции в четверг.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом предложил вынести на общеевропейский уровень обсуждение строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы не ожидаем, что стоимость проекта "Северный поток-2" увеличится", — сказал Круглов, отвечая на вопрос о том, как может вырасти стоимость проекта, если придется прокладывать газопровод в обход территориальных вод Дании.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.

В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на 10 километров. Таким образом, по словам Сердюкова, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта.