"Газпром" не ожидает увеличения стоимости "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Газпром" не ожидает увеличения стоимости проекта "Северный поток-2" в связи с последними заявлениями Дании, заявил зампред правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции в четверг.
"Мы не ожидаем, что стоимость проекта "Северный поток-2" увеличится", — сказал Круглов, отвечая на вопрос о том, как может вырасти стоимость проекта, если придется прокладывать газопровод в обход территориальных вод Дании.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на 10 километров. Таким образом, по словам Сердюкова, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта.