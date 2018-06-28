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Российские компании стали устанавливать капсулы сна для сотрудников

04:0028.06.2018
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© Fotolia / Yuri ArcursМужчина просыпается после сна. Архивное фотоМужчина просыпается после сна. Архивное фото
© Fotolia / Yuri Arcurs

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оборот рынка капсул для быстрого сна и восстановления сил в России растет в среднем на 20% в год, в 2020 году его оборот достигнет порядка 15-16 миллионов долларов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-производителя таких капсул PrivateNap, резидента фонда "Сколково", Алексей Винокуров.

Спящий мужчина. Архивное фото
© Fotolia / milatas
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По его словам, на мировом рынке в настоящее время развивается тренд презентеизма (ситуация, когда работник проводит на рабочем месте больше времени, чем необходимо).

"Есть такое интересное понятие — презентеизм. Это когда человек пришел на работу не выспавшись, либо не отдохнувший, в результате у него очень низкая производительность. В итоге страдает он сам из-за плохого самочувствия, что потом выливается в депрессию, ухудшение здоровья, и также страдает и компания, потому что толку от такого сотрудника никакого", — пояснил Винокуров.

Исследовательские центры все чаще выпускают отчеты о том, как, например, некачественный сон влияет на продуктивность человека и как это отражается на эффективности компании. Винокуров, в частности, сослался на исследование американской компании RAND, проведенное в четвертом квартале 2017 года, согласно которому экономика развитых стран теряет ежегодно до 3% ВВП из-за проблем со сном и некачественного отдыха сотрудников компаний.

Сон. Архивное фото
© Fotolia / theartofphoto
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На этом фоне возникает новый тренд — глобальный интерес к вопросу организации отдыха на работе, отметил глава PrivateNap.

Забота и здоровье

По его словам, бурное развитие индустрии носимых гаджетов привело к тому, что практически у каждого человека под рукой есть данные о его состоянии здоровья, или по крайней мере о его активности.

"Все носимые гаджеты дают вам информацию, но не дают рекомендаций к дальнейшим действиям. Они, конечно, дают рекомендации "вовремя ложитесь спать", "побольше ходите", "побольше занимайтесь спортом", но это все больше ситуационные рекомендации по образу жизни", — указал он.

Одновременно в некоторых странах, таких как Великобритания и США, обсуждается вопрос улучшения физического и эмоционального состояния сотрудников прямо на работе.

Девушка, страдающая от лунатизма
© Depositphotos / Belchonock
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Из этих двух направлений — самостоятельной диагностики с помощью носимых гаджетов и переключения ответственности за физическое и эмоциональное состояние сотрудников на работодателей — рождается новый рыночный тренд, предполагающий психологическую и физическую коррекцию состояния человека.

Новые тренды

Первый вид подразумевает комнаты психологической разгрузки. "Рынок этих комнат психологической коррекции в России составляет около 25 миллионов долларов ежегодно — это выручка, оборот индустрии… РЖД, МЧС — такие организации используют эти комнаты. Я думаю, что рынок психокоррекции, поскольку он рассматривается для госучреждений, он устоявшийся, особо меняться не будет. Он уже ограничен. Так, в РЖД он ограничен количеством диспетчерских центров", — рассказал глава PrivateNap, сославшись на подсчеты и анализ его компании.

Сонный водитель
© Depositphotos / SIphotography
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Второй вид – физической коррекции – это рынок капсул для сна в офисах. Предполагается, что этими устройствами сотрудники компаний могут пользоваться в течение рабочего дня. По оценке Винокурова, по итогам 2018 года оборот этого рынка в России составит порядка 10 миллионов долларов в год. Оценка основана на показателях затрат работодателей на организацию зон отдыха для сотрудников, пояснил гендиректор PrivateNap.

"Рынок растет примерно на 20% в год, и в основном прирост происходит за счет того, что компании начинают больше уделять внимания проблеме поддержания продуктивности сотрудника в течение дня и проблеме улучшения его эмоционального состояния. В следующем году оборот рынка может составить 12 миллионов долларов, а в 2020 году — порядка 15-16 миллионов долларов", — рассказал он. В глобальном масштабе доля России на втором рынке составляет около 3-5%.

Девушка, страдающая бессонницей. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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В целом мировой оборот рынка решений, направленных на улучшение психоэмоционального и физического состояния сотрудников в течение рабочего дня, составляет около 1 миллиарда долларов, сообщил Винокуров.

Растущий спрос

Он рассказал, что спрос на капсулы для сна в России и в мире растет постепенно, органически, по мере появления новой информации об этих устройствах.

Наибольший интерес к таким капсулам проявляют IT-компании, а также те компании, где требуется креативная работа и в которых присутствует высокая конкуренция за хорошие кадры.

Пассажиры в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Очень активно интересуются исследовательские и диспетчерские центры, в том числе государственных компаний, потому что необходимо в течение дня поддерживать концентрацию сотрудников на максимальном уровне. Это, к примеру, центры из секторов энергетики, где необходимо, чтобы диспетчеры были наиболее сконцентрированы. Примером компаний, которые установили уже, являются Сбербанк и "Русгидро", — сообщил Винокуров.

Большой спрос наблюдается и со стороны зарубежных компаний. "В основном европейских, которые на своем рынке уже созрели до этой идеи, и они теперь внедряют ее в свои представительства, в том числе в РФ", — отметил он.

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