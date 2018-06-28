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Экономика

Кто сильнее, тот и прав: США хотят развалить ВТО

08:0028.06.2018
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне
© REUTERS / Kevin Lamarque

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня стартует саммит ЕС в Брюсселе, и хотя он носит мини-формат, а основная его тема — миграционные проблемы, это не единственное, что предстоит обсудить европейским лидерам. Не менее актуальна проблема спасения Всемирной торговой организации (ВТО), к развалу которой ведут США. О том, как скоро протекционизм убьет свободную торговлю и сможет ли Европа противостоять напору грубой американской силы, — в материале РИА Новости.

Председатель Европейского совета Дональд Туск и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Свободная торговля? Нет, не слышали

В основе Всемирной торговой организации — принципы свободной торговли. Когда ВТО создавалась, предполагалось, что политика не сможет никоим образом вторгаться в экономику: страны, признавшие экономическую открытость общества, будут торговать и сотрудничать друг с другом, а ВТО объяснит им, как провести правильные реформы. И все это начнется со снижения импортных пошлин.

Но США не считают нужным соблюдать какие-либо правила. Вашингтон перешел к открытому протекционизму и грубейшим образом нарушил законы свободной торговли, развязав торговую войну с Китаем.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСухофрукты из США в супермаркете в Пекине. 23 марта 2018 года
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сухофрукты из США в супермаркете в Пекине. 23 марта 2018 года

Сегодня речь уже не только о торговом противостоянии двух крупнейших экономик мира — в торговой войне все больше участников. Так, крест поставлен на соглашениях Америки с Мексикой и Канадой. После того как Вашингтон установил ввозные пошлины на сталь и алюминий, Мехико и Оттава заявили о встречных ограничениях.

Европа с 25 июня установила 25-процентные пошлины на товары из США на сумму 2,8 миллиарда евро. Это ответ на действия Белого дома, с 1 июня взимающего налог на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.

Трамп останавливаться не намерен, и в ход идет тяжелая артиллерия: он пригрозил 20-процентными пошлинами на ввоз автомобилей из ЕС, а это десятая часть торгового оборота ЕС и США. Брюссель пришел в ужас и тут же пообещал не оставаться в долгу.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВТО трещит по швам

Надежда всех пострадавших — Всемирная торговая организация. В апреле Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за американских пошлин на алюминий и сталь. В июне к Пекину присоединился ЕС. Ранее аналогичный иск в ВТО подала и Россия.

Но узел затягивается все сильнее, и жертвой торговых войн может оказаться сама Всемирная торговая организация: в такой обстановке она становится дисфункциональной.

© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария

Эксперты не исключают: если структуры ВТО, в значительной степени подконтрольные Вашингтону, будут склоняться к решению в пользу США, не за горами полный развал организации и создание альтернативной — возможно, на базе БРИКС, куда американцев просто не пустят. 

В меморандуме, распространенном Европейской комиссией (ЕК) среди руководства ЕС в преддверии саммита, регулятор указывает: политика Трампа — это "прямое нападение" на Всемирную торговую организацию, которое сведет на нет прогресс, достигнутый в международных торговых отношениях за последние десятилетия, и заставит государства вернуться к макиавеллизму с его культом грубой силы.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
ЕК пока не выработала ответы на возможные пошлины США на автомобили

"Основанная на определенных правилах система международной торговли переживает самый глубокий кризис с момента ее формирования", — приводит Bloomberg выдержки из меморандума ЕК. Экономически это может отбросить нас на 20 лет назад, мир вернется в торговую среду, где правила соблюдают только те, кому это удобно, а сильные диктуют свою волю слабым.

"Дональд Трамп стремится любой ценой сократить дефицит торгового баланса США и нарушает международные нормы", — отмечают эксперты ЕК.

© REUTERS / Jason Lee/File PhotoФлаги Китая и США в Пекине
© REUTERS / Jason Lee/File Photo
Флаги Китая и США в Пекине

Глобальная рецессия

Экономисты предупреждают: политика Вашингтона приведет к "торговому апокалипсису", который с большой вероятностью послужит триггером очередной глобальной рецессии. Протекционизм негативно скажется на ценах и доступности продукции в цепочках поставок компаний из разных стран. Это вызовет спад в торговле, больно ударив по глобальной экономике.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb
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С 6 июля США начнут взимать 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму 34 миллиарда долларов, и Трамп уже грозит Пекину новыми поборами — на 200 миллиардов долларов. Если эта угроза реализуется, Китай лишится до 0,5 процентного пункта экономического роста, но первый удар будет нанесен именно по американской экономике.

"Поскольку мы затеваем торговую войну с Китаем, нам было бы лучше выиграть ее. К сожалению, шансы на это кажутся ничтожными: план атаки Трампа предполагает, что и мы, и они проиграем", — констатировал американский экономист Питер Наварро, директор Национального совета по торговле при Белом доме.

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