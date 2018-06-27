Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Совфед в среду одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% ВВП.

Закон увеличивает доходы бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходы — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП). При этом дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП).

Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%. При этом верхний предел внутреннего госдолга снижается с 10,5 миллиарда рублей до 10,28 миллиарда рублей, внешнего — с 71,6 миллиарда долларов (или 59,7 миллиарда евро) до 61,9 миллиарда долларов (или 49,5 миллиарда евро).

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов ранее не исключил, что федеральный бюджет РФ может остаться профицитным и в следующем году в случае сохранения текущих цен на нефть и газ. Министр уточнил, что Минфин заложил в бюджет 2018 года профицит на уровне 0,5% ВВП.