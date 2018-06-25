В Минфине выступили против увеличения страховых выплат по вкладам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минфин России поддерживает увеличение суммы страховых выплат вкладчикам с предельных 1,4 миллиона рублей в отдельных случаях, но выступает против повышения предельных страховых выплат по всем вкладам, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я против повышения выплат. Считаю, что текущий объем страховки в 1,4 миллиона рублей выигрывает не по сумме, а по количеству вкладов (97-98%). Международный опыт показывает, что нельзя иметь полное страхование всех вкладов – это приводит к безответственности со стороны вкладчиков", — сказал он.

По словам Моисеев, люди, чьи вклады выше 1,4 миллиона рублей, должны также самостоятельно оценить качество того или иного банка, посмотреть его рейтинг и проанализировать стоит ли туда вносить деньги.

Однако, инициативу ЦБ об увеличении суммы возмещения гражданам по вкладам в банках в отдельных случаях Минфин поддерживает. "В принципе, да… Будем думать над тем, чтобы такие вещи были застрахованы. Но и в этом случае должен быть какой-то предел. В целом идея мне кажется здравой, но нужно продумать, как ее правильно реализовать", — сказал Моисеев.

В настоящее время страхованию и возмещению в пределах 1,4 миллиона рублей в случае отзыва у банка лицензии подлежат денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале июля заявила, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам в России скоро может существенно вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей. Это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий. Глава АСВ Юрий Исаев сообщил, что речь идет о повышении предельной суммы покрытия до 10 миллионов рублей.

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