Южная Корея начинает переговоры по экономическим проектам в КНДР

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Южная Корея возобновляет с КНДР экономические проекты, сообщает южнокорейского министерства по делам национального объединения.

На этой неделе планируется провести переговоры по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между странами, а также сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Рабочие встречи по транспорту планируется провести 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне, а встреча по лесному хозяйству намечена на 4 июля. Место ее проведения будет определено позднее.

Делегации на переговорах будут возглавлять чиновники на уровне заместителей министров транспорта и охраны окружающей среды, лесного хозяйства.

"Через отраслевые встречи по сотрудничеству в области железнодорожного, автомобильного транспорта и лесного хозяйства мы будем строить основу для долгосрочного развития отношений Юга и Севера, для прочного мира на Корейском полуострове, искренне обсуждая направления реализации "Пханмунджомской декларации", — отмечается в сообщении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля первый раунд переговоров в пограничном пункте Пханмунджом. Они приняли декларацию, заявив о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.