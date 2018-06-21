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Экономика

Российская нефтянка выманеврировала

22:3021.06.2018
(обновлено: 22:46 21.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство после многолетних споров одобрило завершение в течение шести ближайших лет налогового маневра в нефтяной отрасли РФ: за это время экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год – до нуля в 2024 году.

Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли
Чтобы компенсировать потери бюджета, предусмотрен эквивалентный рост НДПИ на нефть и газовый конденсат. Власти уверены, что маневр не приведет к росту цен на нефтепродукты внутри страны, при этом российский бюджет получит дополнительные доходы на 1,3-1,6 триллиона рублей в течение всего периода.

"Вопросы, которые многократно обсуждались и отраслевым сообществом, и федеральными органами исполнительной власти, и вчера уже у президента РФ, завершились принятием, утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового маневра", — рассказал вице-премьер Дмитрий Козак на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

"Мы считаем, что в данном варианте потери отрасли будут минимальны по отношению ко всем остальным вариантам, которые рассматривались на протяжении последних лет", — прокомментировал решение правительства глава крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Этот маневр стартовал еще в 2015 году, однако затем из-за бюджетных проблем экспортная пошлина была заморожена и не снижалась, тогда как ставки НДПИ все же росли. Подвисшая ситуация привела к тому, что в текущем году произошел резкий рост цен на бензин на внутреннем рынке, и правительство было вынуждено экстренно снижать акцизы на моторное топливо.

Генеральный директор компании Лукойл Вагит Алекперов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Алекперов ожидает, что налоговый маневр в нефтянке определит правила игры
Маневр предусматривает все необходимые инструменты, чтобы не допустить повторения ситуации и сгладить колебания топливных цен на внутреннем рынке в будущем, уверены его разработчики.

НДПИ с оглядкой

Из-за заморозки маневра в прошлом, снижение пошлины и повышение НДПИ будет происходить не синхронно: в маневре будет учитываться уже произошедший после его старта в 2015 году рост налога, поэтому повышение НДПИ завершится в 2021 году, когда до обнуления пошлины будет оставаться еще три года, пояснил Козак.

"После 2021 года — закон этот вопрос не регулирует. Не продлевается (повышение НДПИ — ред.) дальше, чем 2021 год", — уточнил вице-премьер.

Чтобы сохранить приемлемый уровень налоговой нагрузки на нефтяников, предлагается сохранить и действующие льготы по НДПИ. "Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ на месторождениях в ЯНАО", — рассказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин заложил в проект по налоговому маневру рост акцизов на топливо
Кроме того, пониженные ставки НДПИ останутся, по его словам, для месторождений с так называемыми сложными условиями, для выработанных месторождений, малых участков недр и для трудноизвлекамой нефти.

Акциз наоборот

Из-за весеннего скачка цен на бензин в России властям пришлось отказаться от запланированного в текущем году повышения акцизов на топливо, и даже пойти на их внеплановое снижение. Правда, в начале 2019 года ставки акцизов вернутся на запланированный уровень – то есть повысятся с нынешних 8,213 тысячи рублей за тонну бензина до 12,3 тысячи рублей.

Роста цен на топливо на внутреннем рынке в следующем году не должно быть, и никаких дополнительных мер, кроме тех, что уже заложены в маневре, от правительства не потребуется.

Маневр предполагает использование механизма отрицательного нефтяного акциза – своего рода субсидию, которую будут получать российские переработчики нефти, поскольку стоимость "черного золота" для них после введения маневра существенно вырастет. Медведев пояснил, что льготой смогут воспользоваться те НПЗ, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже 5 класса и поставляют нефтепродукты на внутренний рынок. Позже глава Минэнерго Александр Новак уточнил, что для этого они должны продавать внутри страны не менее 10% произведенного топлива.

Табличка на здании министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин предложил давать обратный акциз подсанкционным компаниям
Кроме того, претендующие на получение обратного акциза компании должны будут в течение трех лет завершить модернизацию своих НПЗ, если они еще не успели этого сделать. Также на льготу смогут рассчитывать и компании, которые попали под санкции США и ЕС – даже если они вовсе не производят бензин, но реализуют крупные проекты в России. К ним, например, относятся некоторые заводы "Роснефти" и "Новатэка".

Ставка отрицательного акциза не была объявлена, и, вероятно, она будет разной для разных получателей: власти обсуждают ее дифференциацию в зависимости от удалённости НПЗ от внешних рынков сбыта, но детали той дифференциации еще будут обсуждаться, рассказал Козак.

"Сегодня говорить о том, какие заводы получат повышающие коэффициенты, какие нет, рано, еще решение не принято", — заявил вице-премьер. География расположения НПЗ по регионам для установления величины возвратного акциза, по его словам, также пока не определена. "Повышающий логистический коэффициент будет варьироваться в пределах 1-1,6", — сказал он, добавив, что Ачинский НПЗ "Роснефти" в Красноярском крае точно попадает под повышающий коэффициент.

Форс-мажор

Сгладить колебания внутренних цен на топливо позволят и другие инструменты в рамках маневра: так называемый демпфирующий акциз на нефтепродукты, а в случае форс-мажора — право правительства ввести на них и экспортную пошлину.

Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Источник: Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
Вопрос о дополнительном демпфирующем акцизе окончательно не решен, рассказал Новак. По его словам, он может либо применяться, либо не применяться в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках. "И предусматривается, что он может быть как положительным, так и отрицательным", — сказал министр.

"По сути, он коррелирует стоимость нефти для НПЗ, чтобы она не сильно отличалась как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Что, в свою очередь, стабилизирует ситуацию на НПЗ с исходящей стоимостью нефти", — пояснил он.

Если и это не поможет – маневр предусматривает возможность для правительства "в случае форс-мажорных обстоятельств, чтобы не допустить галопирующий рост цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть", сказал Козак.

Планка для введения пошлины, по его словам, является плавающей, и уже предусмотрена в действующем законе. "В случае, если в течение одного квартала мировые цены растут более чем на 20%, тогда это форс-мажор, и экспортный netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт – ред.) становится очень существенным", – пояснил Козак.

Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Алекперов рассказал об одобренном варианте налогового маневра
"Да, мы вынуждены будем применять этот механизм на временной основе…. При этом он будет гибким. Мы договорились, что размер этой пошлины будет всегда обсуждаться с отраслевым сообществом", — пообещал вице-премьер.

Рост цен на нефть может считаться единственным поводом для увеличения налоговой нагрузки на нефтянку. "Форс-мажор — это резкое повышение мировых цен на нефть, которые не позволяют сдержать внутренние цены на нефтепродукты. Это единственное основание для того, чтобы мы изменили фискальную нагрузку, никакие дополнительные потребности бюджета, как это обычно бывает, ни решение каких-то социально-экономических задач, которые у нас возникают, не являются основанием для изменения фискальных условий деятельности компаний", — подчеркнул Козак.

"Очень важный момент связан со стабильностью государственного регулирования деятельности нефтяных компаний. Важно закрепить на ближайшие, как минимум, шесть лет стабильные условия работы. … Важно иметь предсказуемые условия деятельности в этом бизнесе", — сказал он.

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