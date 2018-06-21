Иран, Ирак, Ливия, Нигерия принимают участие в заседании комитета ОПЕК+

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Представители восьми стран, помимо входящих в мониторинговый комитет ОПЕК+, также принимают участие в заседании комитета, проходящего в четверг в Вене, в том числе Иран, Ирак, Ливия и Нигерия, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я бы также хотел отметить присутствие с нами сегодня ряда стран, которые не входят в мониторинговый комитет", — сказал он на открытии заседания комитета ОПЕК+ в Вене.

Он отметил, что в число этих стран входят Иран, Ирак, Нигерия, Ливия, Азербайджан, Казахстан, Бруней, Мексика.