Средние цены на нефть за пять месяцев выросли на 28%

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Средние цены на нефть за пять месяцев 2018 года оказались на 28% выше, чем в прошлом году, сказал министр энергетики Александр Новак.

"На рынке сложилась приемлемая ценовая конъюнктура. Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объёмов запасов и реагирует. Средние цены за пять месяцев этого года составили на 28% выше, чем в прошлом году", — сказал он, выступая на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Инвестиции возвращаются в сектор. Они выросли в 2017 году на 6%, в этом году продолжается рост", — добавил он.